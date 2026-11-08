با نزدیک شدن به روزهای سرد سال، شهروندان مازندرانی با تأکید بر راهکارهایی ساده مانند تنظیم دمای وسایل گرمایشی و عایق‌بندی پنجره‌ها، مدیریت مصرف گاز را مسئولیتی همگانی می‌دانند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، با نزدیک شدن به روز‌های سرد سال، شهروندان مازندرانی مدیریت مصرف گاز را مسئولیتی اجتماعی برای حفظ پایداری شبکه انرژی می‌دانند و معتقدند با رعایت راهکار‌های ساده می‌توان بدون کاهش کیفیت زندگی، مصرف این منبع ارزشمند را کنترل کرد.

پوشیدن لباس گرم‌تر در خانه، جلوگیری از خروج گرما، استفاده از پنجره‌های دوجداره و پرده‌های ضخیم و تنظیم دمای متعادل وسایل گرمایشی، از جمله راهکار‌هایی است که شهروندان برای کاهش مصرف گاز پیشنهاد می‌کنند.

یکی از شهروندان گفت: بهتر است در خانه لباس گرم‌تر بپوشیم و با بستن منافذ، از خروج گرما جلوگیری کنیم. شهروند دیگری نیز تنظیم دمای شوفاژ در حد متعادل، استفاده از پنجره‌های دوجداره و پرده‌های ضخیم را از راه‌های کاهش مصرف دانست.

یکی دیگر از شهروندان با اشاره به ضرورت استفاده درست از وسایل گازسوز گفت: بهتر است شعله اجاق را متناسب با اندازه ظرف تنظیم کنیم و فقط به اندازه نیاز آب بجوشانیم.

برخی شهروندان گلستانی نیز با اشاره به قرار گرفتن مشترکان مناطق شمالی در انتهای خطوط انتقال گاز، خواستار همراهی هموطنان در سراسر کشور برای کاهش مصرف شدند.

یکی از این شهروندان گفت: از هموطنان در همه شهر‌ها درخواست می‌کنیم با کاهش حتی یک درجه از دمای بخاری‌های خود، به پایداری جریان گاز در مناطق شمالی کمک کنند.

جوادی مدیرعامل شرکت گاز مازندران نیز از همه مشترکان خانگی، تجاری، صنعتی و اداری خواست در پویش کاهش ۲۵ درصدی مصرف گاز مشارکت کنند.

مدیریت هوشمندانه مصرف گاز، از عایق‌بندی پنجره‌ها تا تنظیم دمای وسایل گرمایشی، می‌تواند به جلوگیری از هدررفت انرژی و پایداری شبکه گاز در روز‌های اوج مصرف کمک کند.

گزارش از مهدی حسن پور