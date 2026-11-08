به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، هفته پایانی سوپر لیگ سبک‌های آزاد کاراته آقایان از ساعت ۸ صبح و مسابقات بانوان از ساعت ۱۴ بعدازظهر پنجشنبه ۲۱ آبان در مجموعه ورزشی شهید کبگانیان تهران برگزار خواهد شد.

وزن کشی آقایان چهارشنبه از ساعت ۱۵ و بانوان نیز پنجشنبه از ساعت ۱۰ صبح در دفتر سازمان لیگ واقع در مجموعه ورزشی شهید کبگانیان برگزار می‌شود.

در بخش بانوان و در گروه یک به ترتیب تیم‌های ستارگان ماتسوشیما و هیئت کاراته یزد و در گروه دو به ترتیب آکادمی اسماعیلی و آینده داران ماتسوشیما تیم‌های صعودکننده به دور پایانی هستند که به صورت ضربدری با هم و طبق برنامه ذیل مبارزه می‌کنند:

ستارگان ماتسوشیما - آینده داران ماتسوشیما، آکادمی اسماعیلی - هیئت کاراته یزد، مسابقه فینال بین برندگان ۲ مسابقه فوق انجام میگردد.

در بخش مردان هم تیم‌های پاس مازندران و نیروی زمینی ارتش در گروه یک و آسیا ماسه ساز و عقاب نهاجا در گروه دو تیم‌های صعودکننده هستند که براساس برنامه به صورت ضربدری مبارزه خواهند کرد تا برندگان ۲ دیدار، مسابقه فینال را برگزار کنند: پاس مازندران - عقاب نهاجا، آسیا ماسه ساز - نیروی زمینی ارتش