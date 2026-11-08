مشاور وزیر نیرو در توسعه فناوری‌های صنعت آب و برق بر تلاش وزارت نیرو برای تقویت ارتباط میان تولیدکنندگان، شرکت‌های فناور و بخش‌های مختلف صنعت و فراهم‌کردن زمینه توسعه بازار محصولات داخلی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مریم کارگر نجفی در حاشیه بازدید از بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق، با اشاره به حضور گسترده تولیدکنندگان و شرکت‌های دانش‌بنیان در این رویداد اظهار کرد: امسال با وجود نگرانی‌هایی درباره تأثیر شرایط جوی بر میزان استقبال از نمایشگاه، شاهد حضور پرشور فعالان صنعت برق و عرضه محصولات و دستاورد‌های جدید در بخش‌های مختلف بودیم.

وی با اشاره به راه‌اندازی پارک علم و فناوری آب و انرژی در سال جاری افزود: در نمایشگاه سال گذشته، غرفه‌ای با هدف معرفی این پارک برپا شد، اما امسال تمرکز بر بازدید از شرکت‌ها و واحد‌های فناور فعال در صنعت برق و شناسایی ظرفیت‌ها و محصولات آنها قرار گرفت.

مشاور وزیر نیرو ادامه داد: یکی از مأموریت‌های اصلی پارک علم و فناوری آب و انرژی، توسعه بازار محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان است. تحقق این هدف مستلزم شناخت دقیق توانمندی تولیدکنندگان، شناسایی نیاز‌های صنعت آب و برق و ایجاد ارتباط مؤثر میان عرضه‌کنندگان فناوری و مجموعه‌های متقاضی است؛ موضوعی که در نهایت می‌تواند به استفاده بیشتر از ظرفیت شرکت‌های داخلی در تأمین نیاز‌های صنعت منجر شود.

تقویت ارتباط شرکت‌های دانش‌بنیان با بدنه صنعت

کارگر نجفی با اشاره به برگزاری نشست‌های متعدد با شرکت‌های تولیدکننده طی ماه‌های اخیر، حضور مشترک پارک علم و فناوری قزوین و سازمان شهرک‌های صنعتی این استان در نمایشگاه را اقدامی مثبت ارزیابی کرد و گفت: در این بخش حدود پنج شرکت دانش‌بنیان و واحد فناور در کنار تولیدکنندگان مستقر در شهرک صنعتی قزوین حضور داشتند که این همکاری زمینه آشنایی شرکت‌های بزرگ با ظرفیت واحد‌های فناور و استفاده از توانمندی آنها برای تأمین بخشی از نیاز‌های تولیدی را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به یکی از شرکت‌های حاضر در این مجموعه که در زمینه تولید قطعات برد و تجهیزات الکترونیکی فعالیت دارد، افزود: این شرکت با به‌کارگیری حدود ۴۰ نفر از مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی، از جمله افراد دارای محدودیت‌های جسمی و شنوایی، نمونه قابل توجهی از تلفیق فعالیت‌های تولیدی و مسئولیت اجتماعی را به نمایش گذاشته است.

وی خاطرنشان کرد: این تجربه نشان می‌دهد ظرفیت اشتغال‌زایی در بخش تولید قطعات و تجهیزات الکترونیکی می‌تواند برای افراد تحت پوشش بهزیستی نیز فراهم باشد و توسعه چنین الگو‌هایی در سایر واحد‌های صنعتی نیز قابل پیگیری است.

برنامه‌ریزی برای ایجاد فن‌بازار تخصصی در نمایشگاه سال آینده

مشاور وزیر نیرو در توسعه فناوری‌های صنعت آب و برق با اشاره به برنامه‌های پارک علم و فناوری آب و انرژی برای تقویت حضور شرکت‌های فناور در نمایشگاه‌های آینده تصریح کرد: امیدواریم با همکاری روابط عمومی وزارت نیرو و پارک‌های علم و فناوری، در سال آینده زمینه ایجاد یک فن‌بازار تخصصی فراهم شود و در صورت امکان، فضای مستقلی برای حضور شرکت‌های دانش‌بنیان و واحد‌های فناور اختصاص یابد تا این مجموعه‌ها بتوانند محصولات و توانمندی‌های خود را به شکل متمرکز معرفی کنند.

کارگر نجفی همچنین به حضور صندوق نوآوری و شکوفایی در دو سال اخیر نمایشگاه اشاره کرد و گفت: این صندوق امسال نیز با حمایت مالی از ۱۱ شرکت دانش‌بنیان فعال در حوزه‌های مورد نیاز صنعت، زمینه حضور آنها را در پاویون اختصاصی خود فراهم کرده است.

وی نمایشگاه صنعت برق را بستری مناسب برای معرفی توانمندی‌های فناورانه، شناسایی نیاز‌های صنعت و ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان و متقاضیان دانست و ابراز امیدواری کرد با توسعه فعالیت‌های پارک علم و فناوری آب و انرژی و گسترش همکاری با مجموعه‌های صنعتی و فناور، زمینه حضور مؤثرتر شرکت‌های دانش‌بنیان در زنجیره تأمین صنعت آب و برق کشور فراهم شود.