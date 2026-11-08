فرمانده انتظامی ازنا از دستگیری سارق طلاجات منزل و کشف اموال سرقتی در این شهرستان خبر داد.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سرهنگ امیر ارکیان گفت:در پی اعلام سرقت به عنف طلاجات از یک شهروند در یکی از مناطق روستایی ازنا، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی ازنا افزود: مأموران با اشراف اطلاعاتی و اقدام پلیسی ، سارق طلاجات را قبل از خروج حوزه استحفاظی در این شهرستان دستگیر کردند.



