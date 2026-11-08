دستگیری سارق طلاجات در ازنا لرستان
فرمانده انتظامی ازنا از دستگیری سارق طلاجات منزل و کشف اموال سرقتی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛سرهنگ امیر ارکیان گفت:در پی اعلام سرقت به عنف طلاجات از یک شهروند در یکی از مناطق روستایی ازنا، رسیدگی به موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.
فرمانده انتظامی ازنا افزود: مأموران با اشراف اطلاعاتی و اقدام پلیسی ، سارق طلاجات را قبل از خروج حوزه استحفاظی در این شهرستان دستگیر کردند.
وی با اشاره به کشف همه ی طلاجات سرقتی در بازرسی از خودروی متهم گفت: در این زمینه پرونده قضایی تشکیل و متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی شهرستان ازنا معرفی شد.