استاندار کرمانشاه گفت: با تکمیل ۱۳ پایگاه امداد و نجات جدید و تقویت نیروی انسانی، تعداد پایگاه‌های امداد جاده‌ای به ۳۰ پایگاه افزایش می‌یابد.

تعداد پایگاه‌های امداد و نجات در کرمانشاه به ۳۰ پایگاه افزایش می یابد

تعداد پایگاه‌های امداد و نجات در کرمانشاه به ۳۰ پایگاه افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی در آئین الحاق ناوگان جدید خودرویی و تجهیزات تخصصی امداد و نجات به جمعیت هلال احمر استان، با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های امداد و نجات در استان گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی کرمانشاه، گستردگی محورهای مواصلاتی، شرایط کوهستانی، تردد کامیون‌ها به سمت مرزها و میزبانی از زائران اربعین حسینی، تقویت ناوگان و تجهیزات جمعیت هلال احمر از ضرورت‌های مهم استان است.

استاندار کرمانشاه با اشاره به تأمین تجهیزات جدید برای جمعیت هلال احمر استان افزود: در پی سفر اخیر رئیس جمعیت هلال احمر کشور به کرمانشاه و قول مساعد برای تأمین تجهیزات مورد نیاز، کمتر از یک هفته این وعده عملیاتی شد.

حبیبی افزود: توسعه تجهیزات و امکانات امدادی با هدف افزایش سرعت پاسخگویی به حوادث و کاهش زمان رسیدن نیروهای امدادی به محل حادثه دنبال می‌شود تا خدمات مورد نیاز مردم در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه شود.

وی با اشاره به برنامه تکمیل پایگاه‌های امداد و نجات جاده‌ای استان افزود: در حال حاضر ۱۳ پایگاه جدید برای تکمیل شبکه امداد و نجات استان مورد نیاز است که سه پایگاه در دست ساخت قرار دارد و برای احداث سایر پایگاه‌ها نیز با همکاری جمعیت هلال احمر کشور و استفاده از ظرفیت‌های استانی برنامه‌ریزی شده است.