به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مهدی اعیان‌منش گفت: با این افزایش گلخانه‌ها، مجموع سطح گلخانه‌های فعال داراب از حدود ۲۹ هکتار به بیش از ۴۰ هکتار رسیده است.

اعیان‌منش افزود: از مجموع ۱۱۱ هزار و ۹۰۵ مترمربع گلخانه جدید ۱۰۲ هزار و ۷۸۰ مترمربع در بخش فورگ و ۹ هزار و ۱۲۵ مترمربع در بخش جنت قرار دارد.

معاون سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، بیان کرد: ۱۰۸ هزار و ۹۰۵ مترمربع از سطح گلخانه‌های جدید به تولید محصولات سبزی و صیفی از جمله فلفل دلمه‌ای، گوجه‌فرنگی و خیار اختصاص یافته است و ۳ هزار مترمربع نیز به کشت موز تعلق دارد.

او توسعه گلخانه‌ها را عاملی مؤثر در افزایش بهره‌وری مصرف آب، بهبود عملکرد در واحد سطح و افزایش تولید محصولات کشاورزی دانست و ادامه داد: گسترش این زیرساخت‌ها علاوه بر کمک به مدیریت بهینه منابع آب و افزایش تولید، می‌تواند زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و تقویت اقتصاد مناطق روستایی را نیز فراهم کند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان داراب در پایان با اشاره به فرآیند صدور مجوز احداث گلخانه بیان کرد: صدور مجوز‌های مربوط به احداث گلخانه‌ها از طریق دفتر نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان انجام می‌شود و متقاضیان احداث گلخانه برای دریافت مجوز‌های لازم باید به این دفتر مراجعه کنند.