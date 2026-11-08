دیدار تیم‌های سپاهان و آکادمی سحر از هفته سوم لیگ برتر بسکتبال بانوان به دلیل حادثه واژگونی اتوبوس حامل بازیکنان تیم آکادمی سحر به تعویق افتاد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، فصل جدید لیگ برتر بانوان پنجشنبه ۲۱ آبان با برگزاری دیدار‌های هفته سوم پیگیری می‌شود.

در این هفته از مسابقات و طبق برنامه از پیش مقرر، دو تیم سپاهان اصفهان و آکادمی سحر باید رو در روی هم قرار بگیرند، این درحالی است که اعضای تیم آکادمی سحر پس از دیدار هفته دوم مقابل نفت آبادان و در مسیر بازگشت به تهران، به دلیل واژگونی اتوبوس دچار حادثه شدند.

در همین راستا، سازمان لیگ بسکتبال ضمن ابراز تاسف از وقوع این حادثه و آرزوی سلامتی و بهبودی برای بازیکنان و مربیان تیم آکادمی سحر، اعلام می‌کند که دیدار این تیم برابر سپاهان اصفهان در هفته سوم لغو و به زمان دیگری موکول می‌شود.

زمان جدید این دیدار متعاقبا اعلام خواهد شد.