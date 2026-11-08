. رئیس پلیس فتا البرز با هشدار درباره شگرد تازه کلاهبرداران سایبری گفت: ارسال کارت دعوت دیجیتال عروسی و کلیپ‌های منتسب به تصاویر قدیمی، به بهانه‌ای برای آلوده‌سازی تلفن همراه و دسترسی غیرمجاز به حساب‌های بانکی شهروندان تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، سرهنگ جلیلیان، رئیس پلیس فتای البرز در گفت‌وگوی زنده با برنامه «امروز البرز» صدا و سیمای استان با اشاره به فراوانی پرونده‌های برداشت غیرمجاز و کلاهبرداری‌های اینترنتی گفت: مجرمان سایبری با سوءاستفاده از حساب‌های کاربری هک‌شده یا ارسال تصادفی پیام برای کاربران، آنان را به باز کردن لینک‌های آلوده ترغیب می‌کنند.

وی با هشدار در خصوص ارسال لینک‌های آلوده با عناوین فریبنده .افزود: این لینک‌ها ممکن است حاوی بدافزارهایی باشند که پس از نصب، دسترسی مجرمان به اطلاعات شخصی، پیامک‌ها و داده‌های بانکی کاربران را فراهم می‌کنند.

رئیس پلیس فتا، پیام‌های مربوط به ساخت کلیپ از تصاویر قدیمی، دعوت‌نامه‌های اینترنتی و اطلاع‌رسانی‌های جعلی درباره یارانه، سامانه عدالت و خدمات دولتی را از جمله پوشش‌های مورد استفاده کلاهبرداران برشمرد و از شهروندان خواست به پیام‌ها و لینک‌های ناشناس اعتماد نکنند.

جلیلیان با تأکید بر ضرورت اقدام فوری در صورت مواجهه با لینک آلوده اظهار کرد: در چنین شرایطی، نخستین اقدام قطع اتصال تلفن همراه از اینترنت است. همچنین در صورت برداشت وجه از حساب بانکی، شهروندان باید بلافاصله موضوع را به بانک و پلیس فتا اطلاع دهند تا اقدامات لازم برای جلوگیری از انتقال وجوه و پیگیری حساب مقصد انجام شود.

وی شماره ۰۹۶۳۸۰ را مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا اعلام کرد و گفت: این مرکز به‌صورت شبانه‌روزی آماده دریافت گزارش‌ها و ارائه مشاوره به شهروندان است. ساکنان استان البرز نیز پس از تماس با این شماره و شماره‌گیری کد ۲۶، به مرکز فوریت‌های سایبری استان متصل می‌شوند.

رئیس پلیس فتا با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد وجوه سرقت‌شده در پرونده‌های سایبری امسال بازگردانده شده است ، تصریح کرد: هرچه فاصله وقوع برداشت غیرمجاز تا اعلام گزارش کمتر باشد، امکان مسدودسازی حساب مقصد و جلوگیری از انتقال بیشتر وجوه افزایش می‌یابد.

جلیلیان در پایان بر مراجعه مستقیم به درگاه‌های رسمی سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی به‌جای استفاده از لینک‌های ارسالی تأکید کرد و خواستار افزایش هوشیاری شهروندان در برابر پیام‌های فریبنده و درخواست‌های مشکوک در فضای مجازی شد.