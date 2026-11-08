در راستای تحقق اهداف توسعه‌ای و حفاظت از مواهب طبیعی، هیئتی بلندپایه از دادستانی کل کشور و دادستانی مرکز استان خراسان رضوی، با بازدیدی میدانی، وضعیت ارتفاعات جنوب مشهد را بررسی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، این بازدید سه ساعته، با حضور معاون نظارت بر دادسرا‌ها و ضابطان دادستانی کل کشور، رئیس دفتر دادستان کل کشور، دادستان مرکز استان خراسان رضوی، و جمعی از مدیران شهرداری انجام شد. در این جلسه، چالش‌ها و ظرفیت‌های ارتفاعات جنوب مشهد مورد بررسی قرار گرفت.

در این بازدید میدانی، بازخوانی توصیه‌های راهبردی قائد شهید در خصوص این منطقه، محور اصلی گفت‌و‌گو‌ها بود. مسئولان دادستانی کل کشور و استان خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت بسیج تمامی امکانات، بر این نکته تأکید کردند که هدف نهایی، فراهم‌سازی شرایطی است تا مردم مشهد بتوانند به بهترین شکل از مواهب طبیعی این ارتفاعات ،بهره‌مند شوند.

انتظار می‌رود در پی این بازدید، با اتخاذ رویکردی جهادی، گام‌های عملیاتی برای تبدیل این منطقه به فضایی کاربردی و در راستای منافع عمومی شهروندان، برداشته شود.