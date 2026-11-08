به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ بر اثر ورود این توده هوای سرد و بارشی به استان اردبیل، شاهد وزش باد تند تا شدید، بارش شدید باران گاهی با رگبار و رعدوبرق، کاهش محسوس دمای هوا و ادامه یخبندان شبانه به ویژه از دوشنبه تا صبح چهارشنبه، بارش برف در مناطق سردسیر استان به ویژه در ارتفاعات، مناطق کوهستانی و نوار شرقی استان، و مه غلیظ به ویژه در نوار شرقی استان خواهیم بود.

بر این اساس، احتمال جاری شدن روان آب و وقوع سیلاب ناگهانی در برخی آبراهه ها، اختلال در تردد شهری در برخی مناطق و تردد‌های جاده‌ای به ویژه در گردنه ها، و اختلال در عملیات پروازی فرودگاه‌های استان اردبیل هم وجود دارد.

از مردم استان اردبیل خواسته شده: در تردد‌های جاده‌ای به ویژه در گردنه ها، نکات ایمنی را رعایت کنند و تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند.

همچنین بر مدیریت دما و رطوبت واحد‌های تولیدی، گلخانه‌ها و مرغداری ها، آمادگی لازم برای مقابله با افت دما و یخبندان شبانه، مدیریت بهینه مصرف انرژی و آمادگی دستگاه‌های امدادی و عملیاتی تأکید شده است.