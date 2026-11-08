

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سرهنگ مجتبی نوریان گفت:در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت در یکی از محله‌های حاشیه شهر، دورود عوامل کلانتری ۱۱ به محل اعزام شدند.

فرمانده انتظامی دورود افزود: در عملیات مقتدرانه پلیس سه عامل شرارت و مزاحمت دستگیر و به مقر انتظامی این شهرستان منتقل شدند.

سرهنگ نوریان با تاکید بر حفظ نظم عمومی، هشدار داد:امنیت و آسایش شهروندان خط قرمز پلیس است و با هرگونه اقدام برای برهم زدن آرامش جامعه، برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.