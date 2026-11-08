سرپرست دفتر بهداشت، پیشگیری و مدیریت بیماری‌های طیور و کرم ابریشم کهگیلویه و بویراحمد از تشکیل ۱۲ گروه مقابله با آنفلوانزای پرندگان در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، حسینی افزود: ۱۲ گروه مقابله با بیماری آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان در استان تشکیل شده و پایش واحد‌های فعال پرورش طیور گوشتی، تخم‌گذار و پلت به‌صورت مستمر در حال انجام است.

وی شناسایی و برخورد با واحد‌های غیرمجاز، تشدید نظارت بر واکسیناسیون، ممیزی واحد‌های پرورش طیور و افزایش اقدامات بهداشتی در کشتارگاه‌ها و کارخانه‌های تولید خوراک طیور را از دیگر اقدامات عنوان کرد.

سرپرست دفتر بهداشت، پیشگیری و مدیریت بیماری‌های طیور و کرم ابریشم ادامه داد: هماهنگی با اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست و دانشگاه علوم پزشکی برای گزارش‌دهی سریع موارد مشکوک، برگزاری دوره‌های آموزشی برای مرغداران و مسئولان فنی، نظارت بر ضدعفونی خودرو‌ها و قفس‌های حمل طیور در کشتارگاه‌ها و راستی‌آزمایی حضور مسئولان فنی بهداشتی نیز در دستور کار قرار دارد.