تشکیل ۱۲ گروه مقابله با آنفلوانزای پرندگان در کهگیلویه و بویراحمد
سرپرست دفتر بهداشت، پیشگیری و مدیریت بیماریهای طیور و کرم ابریشم کهگیلویه و بویراحمد از تشکیل ۱۲ گروه مقابله با آنفلوانزای پرندگان در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حسینی افزود: ۱۲ گروه مقابله با بیماری آنفلوانزای فوقحاد پرندگان در استان تشکیل شده و پایش واحدهای فعال پرورش طیور گوشتی، تخمگذار و پلت بهصورت مستمر در حال انجام است.
وی شناسایی و برخورد با واحدهای غیرمجاز، تشدید نظارت بر واکسیناسیون، ممیزی واحدهای پرورش طیور و افزایش اقدامات بهداشتی در کشتارگاهها و کارخانههای تولید خوراک طیور را از دیگر اقدامات عنوان کرد.
سرپرست دفتر بهداشت، پیشگیری و مدیریت بیماریهای طیور و کرم ابریشم ادامه داد: هماهنگی با ادارهکل حفاظت محیطزیست و دانشگاه علوم پزشکی برای گزارشدهی سریع موارد مشکوک، برگزاری دورههای آموزشی برای مرغداران و مسئولان فنی، نظارت بر ضدعفونی خودروها و قفسهای حمل طیور در کشتارگاهها و راستیآزمایی حضور مسئولان فنی بهداشتی نیز در دستور کار قرار دارد.
وی در پایان تأکید کرد: با توجه به روند شیوع جهانی بیماری و نقش پرندگان مهاجر در جابهجایی ویروس، رعایت دقیق ضوابط بهداشتی، همکاری مرغداران و گزارش فوری تلفات غیرعادی طیور، نقش مهمی در جلوگیری از ورود و انتشار آنفلوانزای فوقحاد پرندگان در استان کهگیلویه و بویراحمد دارد