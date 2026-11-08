به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،اسماعیل الهیاری اظهار کرد:سیاست‌گذاری دقیق در حوزه اصلاح الگوی کشت و ضرورت انطباق با چالش‌های اقلیمی جایگاه زعفران را در اقتصاد کشاورزی مرند بیش از هر زمان دیگری تثبیت کرده است. این گیاه کم‌آب‌بر که عمده نیاز فیزیولوژیک خود را از بارندگی‌های پاییزه و زمستانه تامین می‌کند، بهترین راهکار عملیاتی برای عبور از تنش‌های آبی و خشکسالی‌های اخیر به شمار می‌رود به‌طوری‌ که برخلاف بسیاری از محصولات تابستانه نیاز آبی ناچیزی در فصل گرم سال دارد.

وی با مروری بر پیشینه کشت این محصول افزود: کشت زعفران در مرند که از سال ۱۳۷۲ تنها از پهنه‌ای یک‌ هکتاری کلید خورده بود امروز با استقبال کم‌نظیر بهره‌برداران، توسعه روستایی و حمایت‌های جهادکشاورزی به مساحت ۲۹۲ هکتار رسیده است. از این میزان ۱۱ هکتار را مزارع جوان و غیربارور تشکیل می‌دهند و پیش‌بینی می‌شود از سطح ۲۸۱ هکتار مزارع بارور، بیش از یک هزار و ۹۶۰ کیلوگرم زعفران ناب و با بالاترین استاندارد‌های عطری و کیفی کشور استحصال و روانه بازار‌های مصرف منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای شود.

مدیر جهاد کشاورزی مرند، تکمیل زنجیره تولید و جلوگیری از خام‌فروشی را اولویت اساسی این مدیریت دانست و تصریح کرد: هم‌اکنون ۴ واحد فرآوری و بسته‌بندی مجهز با برند‌های محلی و تجاری در شهرستان فعال هستند که این مجموعه‌ها با بهره‌مندی از تسهیلات اعطایی صندوق توسعه کشاورزی و سایر منابع بانکی، نسبت به خرید، فرآوری و بسته‌بندی تخصصی زعفران اقدام کرده و تمهیدات لازم برای توسعه بازار‌های فروش و صادرات را فراهم ساخته‌اند.

وی به مرجعیت شهرستان مرند در حوزه تکثیر اندام‌های زایشی گیاه اشاره کرد و گفت: کیفیت برتر خاک، شرایط مساعد آب‌وهوایی و انباشت دانش بومی زعفران‌کاران مرندی موجب شده که این خطه به‌عنوان صادرکننده عمده اندام تکثیری نیز نقش‌آفرینی کند؛ به‌طوری‌که طی امسال بالغ بر ۲۰ تن پیاز مرغوب زعفران از این شهرستان به سایر نقاط و استان‌های همجوار توزیع شده است.

الهیاری پیرامون حساسیت عملیات برداشت شبنم‌گاهی گفت: بازه طلایی برداشت گل‌های زعفران، ساعات پیش از طلوع آفتاب است؛ چرا که تابش مستقیم نور خورشید موجب کاهش کیفیت مواد موثره و ارزش تجاری کلاله‌ها می‌شود. این فرایند روزانه که طی دوره‌ای ۲۰ تا ۲۵ روزه تداوم دارد با چیده شدن گل‌ها در هر صبح و رویش مجدد بوته‌ها در روز‌های آتی پیگیری می‌شود و علاوه بر ارزش اقتصادی بالا، پویایی و اشتغال فصلی چشمگیری را در کالبد روستا‌های شهرستان ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به خواص درمانی بی‌نظیر این ادویه ارزشمند (از جمله بهبود اختلالات گوارشی، تقویت سیستم عصبی و اثربخشی در سلامت روان) خاطرنشان ساخت: شهرستان مرند با تکیه بر جایگاه ممتاز خود، رتبه نخست استان آذربایجان شرقی را در تولید زعفران به خود اختصاص داده است و توسعه اصولی این زراعت، گامی استوار در مسیر تحقق اسناد بالادستی، توسعه پایدار کشاورزی و ارتقای درآمد روستاییان عزیز خواهد بود.