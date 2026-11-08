به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سردار حسین حسن‌پور گفت: در پی دریافت اخباری مبنی بر دپو و احتکار خودرو در انباری واقع در شهرک صنعتی رشت، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی استان گیلان قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه ماموران پلیس امنیت اقتصادی به همراه کارشناسان اداره‌کل تعزیرات حکومتی، سازمان صمت و اداره اماکن با هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند افزود: در بازرسی دقیق از این انبار مشخص شد که ۲۸۷ دستگاه خودروی BYD بدون اطلاع‌رسانی و ثبت در سامانه جامع انبارها، به قصد افزایش قیمت و اخلال در بازار، به صورت غیرمجاز دپو شده است.

فرمانده انتظامی گیلان با اشاره به اینکه کارشناسان، ارزش خودرو‌های کشف شده را بیش از ۲ هزار میلیارد تومان برآورد کرده‌اند، گفت: در این خصوص پرونده قضایی تشکیل شده و انبار مذکور با دستور قضایی مهر و موم شد.

سردار حسن‌پور با تأکید بر برخورد قاطع و بدون اغماض پلیس با مخلان نظام اقتصادی و احتکارکنندگان، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه دپوی غیرقانونی کالا و احتکار، مراتب را از طریق سامانه فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.