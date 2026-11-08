به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سیروس شفیعی‌راد گفت: امسال برداشت برنج از سطح ۳۰ هزار هکتار از اراضی زیر کشت این محصول انجام شد و بیش از ۱۵۰ هزار تن شلتوک برداشت شد.

او با اشاره به جایگاه شهرستان مرودشت در تولید برنج افزود: بیش از ۳۳ واحد برنج‌کوبی صنعتی و نیمه‌صنعتی در زمینه فرآوری شلتوک شهرستان فعالیت دارند و تلاش و تعامل کشاورزان و فعالان این صنعت، نقش مهمی در تحقق این میزان تولید داشته است.

او در پایان بیان کرد: بیش از ۹۰ درصد عملیات کاشت و برداشت مزارع برنج شهرستان مرودشت به‌صورت مکانیزه انجام می‌شود.