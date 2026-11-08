به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پخش فصل جدید برنامه تلویزیونی «جهان‌آرا» از امشب ساعت ۲۱، با اجرای وحید یامین‌پور از شبکه افق آغاز می شود.

برنامه تلویزیونی «جهان‌آرا» که از جمله برنامه‌های تلویزیون در حوزه تحولات روز کشور و مسائل جنگ به شمار می‌رود، پس از دوره‌ای وقفه، با آغاز فصل جدید بار دیگر به آنتن شبکه افق بازمی‌گردد. اجرای این فصل را وحید یامین‌پور، فعال رسانه‌ای، برعهده دارد که پس از ۷ سال به عنوان مجری به این برنامه بازگشته است.

فصل جدید این «جهان‌آرا» قرار است همچون دوره‌های گذشته، به بررسی مسائل روز کشور و موضوعات سیاسی و اجتماعی بپردازد.

«جهان‌آرا»، نخستین بار در سال ۱۳۹۵ از شبکه افق پخش شد و در سال‌های فعالیت خود با دعوت از فعالان سیاسی، مسئولان، کارشناسان و صاحب‌نظران، به بررسی موضوعات و چالش‌های مختلف کشور پرداخت. محمدرضا باقری و امیرحسین ثابتی پیشتر اجرای این برنامه را برعهده داشتند.

این برنامه تلویزیونی از شنبه تا چهارشنبه پخش خواهد شد.