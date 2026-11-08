سی‌وهفتمین یادواره ۲۵ شهید روستای شیخ حسن شهرستان نظرآباد، با حضور خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان و اقشار مختلف مردم در مسجد این روستا برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز ، این مراسم با هدف زنده نگه‌داشتن یاد و نام شهدا، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال آرمان‌های شهدا به نسل جوان برگزار شد.

روستای شیخ حسن تاکنون ۲۵ شهید تقدیم انقلاب و کشور کرده است که سه نفر از آنان سرداران شهید و ۲۲ نفر دیگر از شهدای دوران دفاع مقدس و شهدای اقتدار هستند.

حجت‌الاسلام حسینی، امام جمعه نظرآباد، در این مراسم با تأکید بر ضرورت پاسداری از آرمان‌های شهدا گفت: برگزاری یادواره‌ها فرصتی برای تداوم راه شهدا و آشنایی نسل جوان با فرهنگ ایثار و شهادت است.

وی افزود: شهدا جان خود را در راه حفظ قرآن، دین و سرزمین فدا کردند و امروز پاسداری از این ارزش‌ها، امانتی بر دوش ملت است.

امام جمعه نظرآباد همچنین با اشاره به جایگاه مردم روستای شیخ حسن در تاریخ ایثار و مقاومت کشور، بر ضرورت قدردانی از فداکاری خانواده‌های شهدا و زنده نگه‌داشتن یاد و آرمان‌های آنان تأکید کرد.

در این مراسم، یاد و نام امام شهید نیز گرامی داشته شد؛ شهیدی که جای خالی‌اش در یادواره امسال بیش از پیش احساس می‌شد.