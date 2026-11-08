به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سید خلیل منبتی، با اشاره به اینکه طرح «خانه امید» از ابتدای سال ۱۴۰۵ به‌صورت جدی در دستور کار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضوی قرار گرفته است، اظهار کرد: در کنار تسهیلات بانکی، تأمین زمین و کمک‌های بلاعوض، حمایت از متقاضیان در حوزه خدمات مهندسی نیز به‌عنوان یکی از محور‌های کاهش هزینه تمام‌شده ساخت مسکن مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: در همین راستا، برای متقاضیان واجد شرایط در شهرها، ۷۰ درصد هزینه‌های نظام مهندسی پیش‌بینی شده است تا بخشی از بار مالی ساخت مسکن از دوش خانوار‌های نیازمند برداشته شود و امکان پیشبرد پروژه‌های ساختمانی برای آنان فراهم شود.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضوی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه نظارت مهندسی گفت: یکی دیگر از حمایت‌های پیش‌بینی‌شده، استفاده از ظرفیت ناظران خیر است که با مشارکت داوطلبانه، بخشی از خدمات تخصصی خود را بدون دریافت حق‌الزحمه، ارائه می‌کنند.

وی ادامه داد: این ناظران با حضور درطرح های ساختمانی متقاضیان طرح «خانه امید»، مسئولیت نظارت بر روند اجرای واحد‌های مسکونی را به‌صورت رایگان بر عهده خواهند داشت.

منبتی، خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت مهندسان نیکوکار و مشارکت خیران در ارائه خدمات تخصصی، در کنار سایر حمایت‌های بنیاد مسکن، گامی مؤثر برای کاهش هزینه‌های ساخت و تسهیل خانه‌دار شدن خانواده‌های نیازمند است.