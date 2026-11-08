به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره منابع آب شهرستان خوانسار با اشاره به بارش شدید باران در این شهرستان گفت: در پی بارندگی‌های اخیر، حجم آب ذخیره‌شده در سد باغکل از ۶۹۲ هزار مترمکعب به ۸۴۶ هزار مترمکعب افزایش یافت.

سجاد امیر حاجیلو با بیان اینکه هم اکنون ۱۵۳ هزار مترمکعب آب جدید وارد مخزن شد و ذخیره سد رشد حدود ۲۲ درصدی را تجربه کرده است، ادامه داد: حجم کل مخزن سد باغکل ۵٫۸ میلیون مترمکعب است و با احتساب حجم فعلی، حدود ۱۴٫۶ درصد از ظرفیت سد پر و نزدیک به ۸۵ درصد آن خالی است، پیش‌از این بارش‌ها نیز میزان پرشدگی مخزن حدود ۱۱٫۹ درصد بود.

رئیس اداره منابع آب خوانسار، این بارش‌ها را فرصتی ارزشمند برای تقویت منابع آب زیرزمینی منطقه دانست و گفت: در جریان این سامانه بارشی، سیل‌بند‌های مسیل پردمه نیز آبگیری شد و طرح‌های تغذیه مصنوعی دشت ویست و خم‌پیچ در حداکثر ظرفیت خود آبگیری کردند.

وی افزود: حجم آبگیری طرح‌های تغذیه مصنوعی حدود ۳۰۰ هزار مترمکعب تخمین زده می‌شود.

حاجیلو ادامه داد:آبگیری این سازه‌ها نقش مؤثری در کنترل سیلاب، کاهش خسارت‌های ناشی از جریان‌های سطحی و نفوذ آب به سفره‌های آب زیرزمینی دارد و انتظار می‌رود در ماه‌های آینده آثار مثبت آن در بهبود وضعیت منابع آب منطقه نمایان شود.

رئیس اداره منابع آب شهرستان خوانسار با تأکید بر لزوم مدیریت مصرف و صیانت از منابع آب، از کشاورزان و بهره‌برداران خواست با رعایت الگوی کشت و پرهیز از برداشت‌های غیرمجاز، در حفظ این ذخایر ارزشمند همکاری کنند.