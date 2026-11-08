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برداشت زیتون روغنی از ۶۸۵ هکتار باغ زیتون درجنوب کرمان آغاز و پیش بینی میشود بیش از هزار تُن برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان از آغاز برداشت زیتون روغنی در این منطقه خبر داد و گفت: ۶۸۵ هکتار از اراضی کشاورزی جنوب کرمان به کشت زیتون اختصاص دارد که سالانه یکهزار و ۲۵ تن محصول از این سطح برداشت میشود.
صادق حسینزاده افزود: برداشت زیتون روغنی در جنوب کرمان از نیمه دوم مهرماه آغاز شده و تا پایان آذرماه ادامه دارد و این محصول یکی از ظرفیتهای مهم بخش باغبانی منطقه به شمار میرود.
وی با اشاره به وضعیت سطح زیر کشت و میزان تولید زیتون در جنوب کرمان افزود: از مجموع ۶۸۵ هکتار باغ زیتون در منطقه، ۶۶۷ هکتار بارور و ۱۸ هکتار نابارور است و متوسط عملکرد این محصول حدود سه تن در هکتار برآورد میشود.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان با بیان اینکه شهرستانهای جیرفت و عنبرآباد از قطبهای تولید زیتون در منطقه هستند، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از باغات زیتون در مناطق جبالبارز شمالی، اسفندقه و جبالبارز جنوبی قرار دارند.
حسینزاده با اشاره به تنوع ارقام زیتون کشتشده در جنوب کرمان عنوان کرد: ارقام روغنی، اربکین، کرونایکی و دزفولی از جمله ارقام مورد کشت در باغات منطقه هستند که متناسب با شرایط اقلیمی و نوع بهرهبرداری انتخاب شدهاند.