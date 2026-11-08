هم‌زمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، کویر‌های مرنجاب و سیازگه در شهرستان آران و بیدگل، پایان این هفته تعطیل است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابراعلام مسئولان شهرستان آران‌وبیدگل فعالیت‌های گردشگری در کویر‌های مرنجاب و سیازگه روز‌های پنجشنبه و جمعه، ۲۱ و ۲۲ آبان، همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) تعطیل می‌شود.

براین اساس، ورود گردشگران به مناطق کویری مرنجاب و سیازگه و همچنین برگزاری تور‌ها و اجرای برنامه‌های گردشگری در این دو منطقه در این دو روز متوقف خواهد شد.

منطقه نمونه گردشگری مرنجاب در شمال شهرستان آران و بیدگل جزو بکرترین و زیباترین کویر‌های کشور است که از شمال به دریاچه نمک، از غرب به کویر مسیله، دریاچه حوض سلطان و حوض مره و از شرق به پارک ملی کویر منتهی می‌شود.

مرنجاب با برخورداری از ظرفیت فعالیت‌هایی مانند کویرنوردی، آفرود، موتورسواری، سافاری، شترسواری و اسکی روی شن و ماسه، سالانه میزبان ده‌ها هزار نفر گردشگر داخلی و خارجی است.

کویر سیازگه هم پهنه‌ای گسترده در دامن ریگزار‌های شمال ابوزیدآباد و دروازه ورود به پناهگاه حیات وحش یخاب است که تا شهر ابوزیدآباد آران وبیدگل کمتر از ۱۰ کیلومتر فاصله دارد.

شهرستان آران و بیدگل با جمعیت افزون بر ۱۰۳ هزار نفر در فاصله نزدیک به ۶ کیلومتری کاشان و ۲۱۵ کیلومتری شمال اصفهان قرار دارد.