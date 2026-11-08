به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اداره مطالعات بحران و پدافند غیرعامل شهرداری شیراز از آماده‌باش سراسری عوامل مدیریت شهری و استقرار بیش از ۴۰۰ تیم تخصصی در معابر و نقاط حادثه‌خیز این کلان‌شهر در پی ورود سامانه بارشی و صدور هشدار نارنجی خبر داد.

امید جابری امروز یکشنبه ۱۷ آبان در حاشیه بازدید از معابر شهری شیراز با تأکید بر اجرای تمهیدات پیش‌دستانه گفت: به‌دنبال هشدار هواشناسی و ورود سامانه بارشی جدید، تمامی امکانات و نیرو‌های شهرداری برای پایش میدانی، مهار روان‌آب‌ها و به حداقل رساندن مخاطرات در سطح شهر به حالت آماده‌باش درآمده‌اند.

وی تصریح کرد: بر اساس تجارب و داده‌های حوادث سال‌های گذشته، معابر و حوضه‌های مستعد آب‌گرفتگی در مناطق مختلف شهر شناسایی شده و بیش از ۴۰۰ تیم تخصصی در این نقاط مستقر شده‌اند. همچنین ادوات و ماشین‌آلات خدمات‌رسان در محور‌های حساسی نظیر بلوار دکتر حسابی بازآرایی شده‌اند تا در صورت وقوع آب‌گرفتگی، واکنش فوری نشان دهند.

جابری با بیان اینکه پدیده ال‌نینو و اثرات احتمالی آن در استان‌های همجوار به‌دقت رصد می‌شود، افزود: بر همین اساس، دستورالعمل عملیات زمستانی شهرداری شیراز با رویکردی کاملاً پیشگیرانه برای رویارویی با شرایط ناپایدار جوی بازنگری و به تمام مناطق ابلاغ شده است.

رئیس اداره مطالعات بحران شهرداری شیراز در پایان با تأکید بر لزوم مشارکت شهروندان گفت: خودداری مردم از تردد‌های غیرضروری در ساعات بارندگی، مسیر خدمت‌رسانی سریع‌تر تیم‌های اجرایی و امدادی را هموار کرده و نقش کلیدی در عبور ایمن شهر از این بحران جوی دارد.