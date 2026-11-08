به گزارش خبرگزاری صداوسیمای لرستان؛بارش‌های پاییزی، طراوت و تازگی را به طبیعت لرستان هدیه کرد و هوای استان را تلطیف کرد.



مدیرکل هواشناسی لرستان گفت:در پی فعالیت سامانه بارشی به استان، امروز یکشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵ میانگین بارندگی در لرستان به ۶۵ میلی‌متر رسید و منطقه ی شول آباد الیگودرز هم با ثبت ۲۲۸ میلی‌متر بارش، از پربارش‌ترین مناطق استان بود.



بارش رحمت الهی، علاوه بر تقویت منابع آبی و افزایش جریان آب رودخانه‌ها، حال‌وهوای شهرها را دگرگون کرد و شادی و رضایت را برای مردم به ارمغان آورد.





