به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از واشنگتن پست، پلیس برزیل در حال بررسی نقش احتمالی عوامل آمریکایی، آرژانتینی و صهیونیستی در خروج فلاویو بولسونارو، نامزد شکست خورده انتخابات ریاست جمهوری، از این کشور است. پیشتر بولسونارو از بیان جزئیات خروجش خودداری کرده و گفته بهدلیل نگرانی از بازداشت، تصمیم به پناهندگی در آمریکا گرفته است. نامزد شکست خورده انتخابات برزیل که پدرش نیز به علت تلاش برای کودتا در حبس بسر می‌برد به پولشویی متهم شده است. بولسونارو بعد از شکست در انتخابات به ارژانتین و سپس به آمریکا گریخت.

در پی شکست حزب جمهوری خواه آمریکا، رئیس جمهور برزیل با اشاره به فرار " فلاویو بولسونارو" رقیب انتخاباتی خود به آمریکا، گفته است: خواهی دید که در آمریکا چه حمایتی دریافت خواهی کرد، تو باید به برزیل برگردی تا محاکمه شوی