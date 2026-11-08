در نشست ستاد پیشگیری و مقابله با آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان، بر ضرورت تشدید نظارت‌ها و آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای پیشگیری از شیوع این بیماری تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل دامپزشکی استان در جلسه ستاد آنفولانزای فوق حاد پرندگان با اشاره به حساسیت بالای این بیماری و قابلیت تغییرات اپیدمیولوژیک ویروس، گفت: تاکنون هیچ موردی از ابتلا در استان مشاهده نشده و تنها دو مورد در مناطق شمالی کشور گزارش شده است.

وی با بیان اینکه احتمال افزایش شیوع بیماری در ماه‌های بهمن و اسفند وجود دارد، افزود: تمامی امکانات بهداشتی و پیشگیرانه برای مقابله با این تهدید فراهم شده و لازم است اقدامات کنترلی از هم‌اکنون با جدیت دنبال شود.

محمدی، معاون سیاسی و امنیتی استاندار نیز شناسایی تهدیدها و پیش‌بینی خطرات احتمالی را از مهم‌ترین اولویت‌ها دانست و بر هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.