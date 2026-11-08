معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان گفت: دبیرخانه دائمی مشاهیر جهانی همدان، به ویژه «میرسیدعلی همدانی»، به زودی در همدان ایجاد خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مجید درویشی در نشست تبیینی شخصیت و جایگاه میرسیدعلی همدانی با نگاه دیپلماسی فرهنگی ایران و تاجیکستان با تاکید بر ایجاد این دبیرخانه، افزود: برگزاری کنگره ملی و بین المللی میرسیدعلی همدانی در دستور کار این دبیرخانه خواهد بود.

او خواستار ارائه طرح‌هایی برای جذب اعتبار به منظور بزرگداشت مشاهیر استان، از محل یک هزار میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده در قانون بودجه کشور شد.

در این نشست همچنین پیشنهاد ساخت فیلم مستند «میرسیدعلی همدانی»، پیگیری ساخت بزرگراه حکمت بین همدان و زنجان، ساخت بنای یادبود «میرسیدعلی» در همدان، ثبت آثار «میرسیدعلی همدانی» با همکاری کشور‌های مختلف با نشان یونسکو و افزایش ارتباطات فرهنگی همدان و کولاب تاجیکستان ارائه شد.

«میرسیدعلی» سال ۷۱۴ هجری قمری در همدان متولد شد و سپس در میانه قرن هشتم هجری به شهر ختلان (کولاب تاجیکستان) رفت و خدمات بسیاری به دین اسلام و زبان فارسی در ماوراءالنهر و کشمیر ارائه داد.