به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مهرداد شهبازی گفت: امسال تعدادی از پرندگان مهاجر از اوایل آبان وارد کرمانشاه شده‌اند و دسته‌های بعدی نیز به تدریج به استان خواهند آمد.

وی زمان ورود پرندگان مهاجر به کرمانشاه را بسته به شرایط آب و هوایی متفاوت دانست و گفت: هرچقدر مبدا مهاجرت پرندگان زودتر سرد شود، این پرندگان زودتر به مناطق گرمتر مهاجرت می‌کنند.

سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی وتنوع زیستی محیط زیست استان کرمانشاه گفت: ماندگاری این پرندگان در کرمانشاه نیز بسته به شرایط آب و هوایی و نوع گونه‌ها متفاوت است، اما پرندگان مهاجر معمولا تا اواخر بهمن و یا اواسط اسفند در منطقه ما ماندگار هستند.

شهبازی افزود: پرندگان مهاجر معمولا در کنار منابع آبی طبیعی و دست‌ساز از جمله سراب‌ها، تالاب‌ها و رودخانه‌ها و همچنین دریاچه سد‌ها حضور دارند.

وی عمده پرندگان مهاجری که به کرمانشاه می‌آیند را پرندگان آبزی و کنارآبزی شامل خانواده اردک‌ها، لک‌لک‌ها، مرغابی‌ها، حواصیل عنوان کرد.