تیم چهار نفره پاراتیراندازی کشورمان با کسب یک مدال طلا و دو مدال برنز در نخستین دوره مسابقات بین‌المللی پاراتیراندازی روسیه، به کار خود پایان دادند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو؛ در نخستین دوره این مسابقات که با حضور تیم‌های پاراتیراندازی توان‌یابان و آسیب‌دیدگان جنگی از ۶ کشور در شهر «اولان اوده» این کشور برگزار شد، تیم چهار نفره پاراتیراندازی توان‌یابان و جانبازان ایران، موفق به کسب یک مدال طلا و دو مدال برنز شد.

در این دوره از رقابت‌ها، اکبر عالی‌پور جانباز ۷۰درصد دوران دفاع مقدس و عضو تیم پاراتیراندازی کشورمان توانست در دو ماده مختلف، یک مدال طلا و یک برنز برای ایران به ارمغان بیاورد.

همچنین حمزه یزدانی جانباز ۷۰درصد دوران دفاع مقدس و عضو تیم پاراتیراندازی ایران نیز موفق به کسب یک مدال برنز شد.

این مسابقات در راستای آماده‌سازی تیم پاراتیراندازی جمهوری اسلامی ایران به منظور کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۸ در رشته‌های مختلف بود.