به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ مدیر گمرک سازمان منطقه آزاد انزلی با قدردانی از پیگیری و گزارش صداوسیمای مرکز گیلان و سازمان بازرسی درباره روند پلاک‌گذاری خودرو‌های منطقه آزاد انزلی گفت: پس از پخش این گزارش، موضوع در کمیته خودرو به ریاست معاون اقتصادی منطقه آزاد و با حضور اعضا بررسی و تصویب و امروز نیز به تأیید مدیرعامل منطقه آزاد انزلی رسید و برای اجرا از امروز ۱۷ آبان ۱۴۰۵ ابلاغ شد.

سیروس مرادی افزود: در مرحله نخست، اشخاص می‌توانند با دریافت قبض انبار و بدون پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، تا پایان امسال نسبت به واردات، ترخیص و پلاک‌گذاری خودرو اقدام کنند.

مهرماه سال گذشته، با دستور هیئت وزیران، واردات خودرو به ۱۸ منطقه آزاد کشور پس از چند سال توقف از سر گرفته شد.

در مناطق آزاد انزلی و اروند، علاوه بر شرکت‌ها، به اشخاص نیز اجازه داده شد با استفاده از کد ملی، یک دستگاه خودرو برای خود وارد کنند.

با این حال، از ۱۵ مهر امسال، در پی اعلام پلیس راهور مبنی بر پلاک‌گذاری نکردن خودرو‌های واردشده از سوی اشخاص، واردات خودرو با کد ملی در منطقه آزاد انزلی متوقف و اعلام شد متقاضیان باید از طریق شرکت‌ها اقدام کنند؛ موضوعی که به پرداخت ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده از سوی متقاضیان و نارضایتی آنان منجر شده بود.

با ابلاغ مصوبه جدید، امکان واردات و پلاک‌گذاری خودرو از سوی اشخاص بار دیگر فراهم شده است.