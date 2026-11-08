شهروندان موضوع استانداردسازی جاده مشهد الکوبه به علت بهره‌مندی چند روستا و دسترسی محلی مردم به استان همدان را در بسته «روی خط تماس» بیان کردند.

دسترسی محلی از استان مرکزی به همدان از طریق جاده مشهد الکوبه و ضرورت استانداردسازی آن

دسترسی محلی از استان مرکزی به همدان از طریق جاده مشهد الکوبه و ضرورت استانداردسازی آن

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دسترسی محلی از استان مرکزی به همدان از طریق جاده مشهد الکوبه و ضرورت استانداردسازی آن، بهبود مسیرهای درون شهری و حمل و نقل شهروندان از موضوعات بسته روی خط تماس است.

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