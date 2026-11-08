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شهروندان موضوع استانداردسازی جاده مشهد الکوبه به علت بهرهمندی چند روستا و دسترسی محلی مردم به استان همدان را در بسته «روی خط تماس» بیان کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دسترسی محلی از استان مرکزی به همدان از طریق جاده مشهد الکوبه و ضرورت استانداردسازی آن، بهبود مسیرهای درون شهری و حمل و نقل شهروندان از موضوعات بسته روی خط تماس است.
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