کشتی فرنگی جام آکسیونوف؛ تیم منتخب ایران نایب‌قهرمان شد

تیم منتخب کشتی فرنگی کشورمان در رقابت‌های بین‌المللی جام آکسیونوف روسیه با کسب یک نشان طلا، یک نقره و دو برنز عنوان نایب‌قهرمانی این مسابقات را از آن خود کرد.