کشتی فرنگی جام آکسیونوف؛ تیم منتخب ایران نایبقهرمان شد
تیم منتخب کشتی فرنگی کشورمان در رقابتهای بینالمللی جام آکسیونوف روسیه با کسب یک نشان طلا، یک نقره و دو برنز عنوان نایبقهرمانی این مسابقات را از آن خود کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، رقابتهای بینالمللی کشتی فرنگی جام آکسیونوف در «نووسیبرسک» روسیه برگزار شد و تیم ایران توسط ایلیا علیخانی در وزن ۷۲ کیلوگرم به مدال طلا، امیرمهدی سعیدینوا در وزن ۸۲ کیلوگرم به مدال نقره، امیرعلی حیدری در وزن ۶۰ کیلوگرم و محمد معراج مهمدی در وزن ۷۲ کیلوگرم به مدال برنز دست یافت.
نتایج نمایندگان کشورمان در این رقابتها به شرح زیر است:
وزن ۶۰ کیلوگرم: امیرعلی حیدری - برنز
وزن ۶۷ کیلوگرم: علی غریبی - حذف
وزن ۷۲ کیلوگرم: ایلیا علیخانی - طلا؛ محمد معراج مهمدی - برنز
وزن ۷۷ کیلوگرم: محمد کاظمی - حذف
وزن ۸۲ کیلوگرم: امیرمهدی سعیدینوا - نقره
وزن ۸۷ کیلوگرم: علیرضا رضایی - پنجم؛ علیرضا محمدحسینی - حذف
تیم ایران در این رقابتها تنها در شش وزن نماینده داشت و در چهار وزن دیگر شرکتکنندهای نداشت.