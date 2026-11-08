یک واحد باسابقه تولید مخازن CNG خودرو در شهرستان ساوجبلاغ که پیش‌تر زمینه اشتغال ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر را فراهم کرده بود، با پیگیری مسئولان شهرستان و بررسی موانع مالی و بانکی، در مسیر احیای مجدد قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز البرز ، جواد صادقلو، فرماندار ساوجبلاغ، در جریان بازدید از این کارخانه، تعیین تکلیف بدهی‌های بانکی، مالیاتی و بیمه‌ای را از مهم‌ترین پیش‌نیازهای بازگشت این واحد به چرخه تولید عنوان کرد و گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات مجموعه به مطالبات بانکی و انباشت بدهی‌ها مربوط می‌شود که برای رفع آن، پرونده کارخانه در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان پیگیری خواهد شد.

در همین زمینه، دستگاه‌های اجرایی شهرستان نیز برای استفاده از ظرفیت‌های قانونی به‌منظور کاهش موانع فعالیت این مجموعه اعلام آمادگی کرده‌اند.

محمد خدابنده‌لو، رئیس تأمین اجتماعی ساوجبلاغ، استفاده از ظرفیت اوراق گام با کارمزد سالانه ۲ درصد و تسهیلات پیش‌بینی‌شده برای تعیین تکلیف بدهی‌های بیمه‌ای را از راهکارهای قابل بررسی اعلام کرد.

محمدرضا امرائی، رئیس اداره امور مالیاتی ساوجبلاغ نیز با اشاره به بدهی حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی این واحد صنعتی، از بررسی امکان بخشودگی جرائم و امهال بدهی‌های مالیاتی آن خبر داد.

مدیرعامل این کارخانه نیز با تشریح ظرفیت‌های تولیدی مجموعه اظهار کرد: این واحد در دوره فعالیت خود با اشتغال ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر، توان تولید روزانه ۶۰۰ مخزن CNG را در دو شیفت کاری داشته است.

وی کمبود مواد اولیه، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و مشکلات مالی را از عوامل اصلی توقف تولید برشمرد و افزود: برای راه‌اندازی مجدد خطوط تولید، حدود ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش مورد نیاز است و راهکارهایی نیز برای تأمین مواد اولیه شناسایی شده است.

مدیرعامل این مجموعه با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی توسعه سوخت CNG در کشور، استفاده بیشتر از خودروهای دوگانه‌سوز و تقویت تولید داخلی مخازن را زمینه‌ای برای رونق این صنعت دانست و از ارائه طرحی به دولت با برآورد منافع سالانه بیش از ۷.۵ میلیارد دلار خبر داد.

احیای این واحد صنعتی اکنون به تعیین تکلیف تعهدات مالی، تأمین سرمایه در گردش و هماهنگی دستگاه‌های حمایتی وابسته است؛ مسیری که در صورت تحقق، علاوه بر بازگشت صدها فرصت شغلی، می‌تواند ظرفیت تولید داخلی مخازن CNG را دوباره فعال کند و بخشی از نیاز کشور به واردات را کاهش دهد.