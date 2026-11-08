سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور گفت: فاصله قابل توجهی میان سیاست‌گذاری‌های کلان و مرحله اجرا وجود دارد و انتظار می‌رود با همکاری نزدیک‌تر مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت و دستگاه‌های اجرایی، اقدامات مؤثرتری برای تحقق این سیاست‌ها انجام شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما،سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور گفت: فاصله قابل توجهی میان سیاست‌گذاری‌های کلان و مرحله اجرا وجود دارد و انتظار می‌رود با همکاری نزدیک‌تر مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت و دستگاه‌های اجرایی، اقدامات مؤثرتری برای تحقق این سیاست‌ها انجام شود.

آقای عباسعلی کدخدایی سیاست‌های توسعه دریامحور را می‌توان منشور بنیادین تقسیم کار ملی برای استفاده و بهره‌برداری از ظرفیت دریا‌ها و سواحل کشور دانست. در تدوین این سیاست‌ها، موضوع دریا از سطحی بخشی و محدود فراتر رفت.