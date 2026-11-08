به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس با اشاره به بارش باران در نقاط مختلف فارس گفت: در حال حاضر تمامی راه‌ها باز است و تا این لحظه گزارشی از بروز مشکل در محور‌های استان اعلام نشده است.

غلامی اظهار کرد: افرادی که قصد تردد در جاده‌ها را دارند باید تجهیزات زمستانی و لباس گرم همراه داشته باشند و از ایمنی خودرو، به‌ویژه عملکرد بخاری و برف پاکن ها، اطمینان حاصل کنند.

وی با بیان اینکه در شرایط هشدار نارنجی هواشناسی و مدیریت بحران، سفر‌های غیرضروری توصیه نمی‌شود، افزود: شهروندان تنها در صورت ضرورت و انجام سفر‌های حیاتی اقدام به سفر کنند و در این شرایط، همراه داشتن تجهیزات ایمنی، لباس گرم و مواد غذایی ضروری است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس با اشاره به مناطق تحت تأثیر سامانه بارشی ادامه داد: در سامانه اخیر شهرستان‌های شمالی، غربی و مناطق مرکزی استان باید آمادگی لازم را داشته باشند. همچنین مناطق هم‌مرز فارس با استان کهگیلویه و بویراحمد، به‌ویژه روستا‌های مرزی شهرستان‌های رستم و ممسنی، با مخاطرات جدی‌تری روبه‌رو هستند و ساکنان این مناطق باید مراقبت بیشتری داشته باشند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان فارس هم گفت: ۸۲۵ نیروی راهداری با ۴۵۰ ماشین سبک، نیمه‌سنگین و سنگین در ۷۰ راهداری‌خانه استان به صورت شبانه‌روزی مستقر هستند.

امیری افزود: در بعدازظهر امروز میزان بارش‌ها بیشتر خواهد شد و مناطق بیشتری از استان را دربرمی گیرد و نیرو‌های راهداری استان در آمادگی کامل‌اند.

سامانه بارشی اخیر از بامداد امروز وارد استان شده است و براساس نظر کارشناسان هواشناسی تا فردا دوشنبه در استان فعال است.