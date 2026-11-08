به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، مشاور عالی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در جریان سفر به مازندران و پایش میدانی از شهرستان‌های مرکزی استان، ضمن تحسین اقدامات جهادی سپاه کربلا در اجرای طرح‌های محله‌محور، این استان را الگویی موفق و عملیاتی برای توانمندسازی محلات در سطح کشور معرفی کرد.

نشست تخصصی قرارگاه محله‌محوری سپاه کربلای مازندران با هدف بررسی راهکار‌های ارتقای خدمت‌رسانی به مردم، تقویت نقش مساجد و استفاده از ظرفیت‌های مردمی بسیج در حل مشکلات محلات، در مرکز این استان برگزار شد.

در این جلسه که با حضور سردار آبرومند مشاور عالی رئیس سازمان بسیج مستضعفین، سردار موحد فرمانده سپاه کربلا و جمعی از مسئولین استانی سپاه کربلا همراه بود، راهبرد‌های کلان سپاه در خصوص توانمندسازی محلات و رفع موانع موجود مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

پس از پایان این نشست، سردار آبرومند به منظور ارزیابی دقیق و میدانی از مصوبات و بررسی میزان پیشرفت طرح‌های ابلاغی، راهی شهرستان‌های مرکزی استان شد.

وی با همراهی فرمانده سپاه کربلا، با حضور در چندین محله هدف در شهر‌های بابل، بابلسر و قائم‌شهر، از نزدیک در جریان اقدامات انجام‌شده توسط پایگاه‌های مقاومت، گروه‌های جهادی و معتمدین محلی قرار گرفت و دستورات لازم را برای تسریع در روند حل مشکلات مردم صادر کرد.

سردار آبرومند در جریان این بازدید‌ها با تقدیر از اقدامات صورت‌گرفته، تأکید کرد: سپاه کربلای مازندران در پیشبرد اهداف قرارگاه محله‌محوری عملکرد بسیار مطلوبی داشته و این مسیر موفق و دستاورد‌های آن، می‌تواند به عنوان یک الگوی عملیاتی برای سایر استان‌های کشور معرفی شود.

طرح قرارگاه محله‌محوری از جمله برنامه‌های کلان و راهبردی سازمان بسیج است که با محوریت مساجد و پایگاه‌های بسیج اجرا می‌شود. این طرح در پی شناسایی دقیق آسیب‌های فرهنگی، اجتماعی و نیاز‌های عمرانی هر محله و حل آنها با مشارکت مستقیم مردم است. حضور میدانی مقامات ارشد در این سطح، نشان‌دهنده عزم جدی برای پشتیبانی از پایگاه‌های محلی و تسریع در روند اجرای این طرح‌های مردم‌پایه در سطح استان مازندران ارزیابی می‌شود.