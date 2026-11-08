حمله موشکی یمن به مرکز تجاری ملک عبدالله ریاض
یکی از برجهای مرکز تجاری ملک عبدالله در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، امروز یکشنبه بر اثر اصابت یک پرتابه از یمن آسیب دیده است. مقامهای سعودی هنوز به درخواستها برای اظهارنظر در این باره پاسخ ندادهاند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما
؛ پیش از این، به اصطلاح ائتلاف سعودی، از حمله موشکی صنعاء به ریاض خبر داده بود.
همچنین چند شاهد نیز به خبرگزاری فرانسه گفتند که مرکز مالی ملک عبدالله در ریاض صبح یکشنبه هدف حملهای از یمن قرار گرفت و ساختمان آرامکو در این منطقه آسیب دید.
یکی از شاهدان که خواست نامش فاش نشود، گفت: «برج آرامکو در کافد (KAFD )هدف قرار گرفت»؛ اشارهای به نام رایج این مرکز بر اساس اسم مخفف انگلیسی آن.
دو شاهد دیگر نیز وقوع خسارت در این ساختمان شیشهای را تأیید کردند. برج آرامکو در داخل مرکز مالی ملک عبدالله (KAFD) در ریاض قرار دارد؛ اما این دو یک ساختمان نیستند.
مرکز مالی ملک عبدالله (KAFD): یک مجموعه بزرگ تجاری و مالی در ریاض، شامل حدود ۹۵ ساختمان و برج است.
برج آرامکو: یکی از ساختمانهای این مجموعه است که ساختمان اداری شرکت آرامکو در آن قرار دارد.