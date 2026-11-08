حمله موشکی یمن به مرکز تجاری ملک عبدالله ریاض

یکی از برج‌های مرکز تجاری ملک عبدالله در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، امروز یکشنبه بر اثر اصابت یک پرتابه از یمن آسیب دیده است. مقام‌های سعودی هنوز به درخواست‌ها برای اظهارنظر در این باره پاسخ نداده‌اند.