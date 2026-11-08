به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، فیفا در گزارشی با اشاره به نتایج درخشان دختران فوتسالیست ایران در مرحله گروهی، از این تیم به عنوان یکی از مدعیان جدی رسیدن به دیدار پایانی یاد کرد.

تیم ایران با کسب سه پیروزی برابر حریفان خود، مقتدرانه در صدر گروه B قرار گرفت و اکنون در آستانه یک گام مهم برای حضور در فینال قرار دارد. در این میان، فیفا از نرگس امیرمحسنی، بازیکن شماره ۱۰ ایران، به عنوان یکی از چهره‌های شاخص و تأثیرگذار تیم نام برده است.

حریف ایران در مرحله نیمه‌نهایی، ونزوئلا است؛ تیمی که پس از شکست مقابل اوکراین در وقت‌های اضافه، با پیروزی برابر سنگال میزبان و فیجی به این مرحله رسیده و نلماری آگیلار از بازیکنان کلیدی آن به شمار می‌رود.

دیدار ایران و ونزوئلا امروز یکشنبه ۱۷ آبان ساعت ۱۴:۳۰ به وقت تهران برگزار می‌شود و در دیگر مسابقه این مرحله نیز اوکراین و ایتالیا برای رسیدن به فینال به مصاف هم می‌روند.