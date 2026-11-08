به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، صدای زگلوله‌ها در صحرا پیچیده ونشان از جنب وجوش عشایربرای جابجایی گله می‌دهد چرا که سردی هوای پاییزی کاملا فضا را در برگفته است.

کوچ فصلیِ بیش از دوهزار خانوار عشایری، از ده آبان ماه آغاز شده و تا پایان ماه یعنی ۱۵ روز دیگر هم ادامه خواهد یافت.

آغاز فصلی جدید از زندگی درجستجوی چراگاه‌های تازه دام برای سالی پراز امید و رونق اقتصادی است.

رضانیکزادی مدیر کل امور عشایری گفت؛ استان کرمان با۳۰ هزار خانوار عشایری و ۱۵۰ هزار نفر جمعیت، دومین استان عشایر نشین کشور بعد از استان فارس به شمار می‌رود.