در حاشیه بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران، شرکت توانیر و بورس انرژی ایران یادداشت همکاری مشترک در تسهیل معاملات برق شرکت‌های زیرمجموعه توانیر در راستای تحقق اهداف سیاست‌های کلان نظام و اجرای احکام برنامه هفتم توسعه امضا کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بر اساس مفاد این یادداشت همکاری، که توسط محمد اله‌داد مدیرعامل شرکت توانیر و محمد نظیفی مدیرعامل بورس انرژی ایران امضا شده است، دو طرف توافق کرده‌اند تا تمامی معاملات خرید و فروش فیزیکی، مشتقه و تابلوی آزاد برق شرکت‌های تابعه و وابسته به گروه توانیر (شامل شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق) از ابتدای آذرماه سال جاری به صورت برخط و آنلاین انجام شود.

این اقدام گامی اساسی در جهت افزایش شفافیت و روان‌سازی معاملات در صنعت برق محسوب می‌شود و همگام با توسعه بستر‌های سامانه‌ای و امنیتی، دسترسی عادلانه به زیرساخت‌های فنی بورس انرژی را برای تمامی کارگزاران فراهم خواهد کرد.

توسعه ابزار‌های مالی از گواهی ظرفیت تا صرفه‌جویی انرژی

بخش دیگری از این تفاهم‌نامه، بر توسعه حجم و ارزش معاملات فیزیکی و مشتقه برق در بورس انرژی ایران متمرکز است. طرفین توافق کرده‌اند تا با رونق معاملات برق سبز، توسعه تابلوی آزاد و فرامرزی (صادرات و واردات برق)، گواهی ظرفیت و گواهی صرفه‌جویی انرژی، زمینه را برای تسهیل حضور خریداران خرد و بزرگ فراهم کنند. این رویکرد، مسیر را برای ورود سرمایه‌های جدید به حوزه انرژی‌های پاک و بهینه‌سازی مصرف هموارتر می‌سازد.

در راستای تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای شبکه برق، این همکاری بسترسازی و به‌کارگیری ابزار‌های مالی نوین را در دستور کار قرار داده است. استفاده از اوراق سلف موازی استاندارد با اولویت برق صادراتی، گواهی‌های سپرده کالایی انرژی و صندوق‌های پروژه‌محور، از جمله ابزار‌هایی است که برای تجهیز منابع جهت نوسازی شبکه انتقال، بهینه‌سازی خطوط فوق توزیع، هوشمندسازی شبکه و نصب شمارشگر‌های هوشمند مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

یکی از مهم‌ترین محور‌های این یادداشت همکاری، طراحی سازوکار‌های نوین تسویه و پاپایاپ معاملات است. طرفین توافق کرده‌اند تا با تسریع در گردش وجوه نقدی نیروگاه‌ها و شرکت‌های شبکه، مدل‌سازی اختصاصی تأمین مالی زنجیره تأمین صنعت برق را از طریق پیوند ابزار‌های اعتباری و تسویه در بستر بورس انرژی پیاده‌سازی کنند. این اقدام می‌تواند چالش دیرینه نقدینگی در صنعت برق را تا حد زیادی کاهش دهد و چرخ تولید و توزیع را روان‌تر سازد.