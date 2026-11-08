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رئیس کمیته ملی پارالمپیک در نامهای به پیمان جبلی رئیس رسانه ملی از عملکرد شبکه ورزش سیما در پوشش پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ و انعکاس شایسته آن در شبکه ورزش قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در نامه غفور کارگری رئیس کمیته ملی پارالمپیک به رئیس سازمان صداوسیما، ضمن اشاره به بازتاب جلوههای غرورآفرین توانمندی و اراده فرزندان ایران و ترویج فرهنگ امید و خودباوری، از بخشهای مختلف دست اندرکار در پوشش لحظه به لحظه این مسابقات، به ویژه از مدیریت راهبردی سینا معتضدی مدیر شبکه ورزش که سهم بسزایی در انسجام و ارتقای کیفیت پوشش رسانهای این رویداد که با نام پرافتخار «جان فدای ایران قوی» و شعار به یاد کودکان هیروشیما، غزه و میناب مزین شده بود، قدردانی کرد.
وی همچنین در پایان این نامه ابراز امیدواری کرده است استمرار این رویکرد حمایتی، تعاملی و همکاری میان رسانه ملی و کمیته ملی پارالمپیک، بیش از پیش گسترش یافته و شاهد انعکاس شایستهتر ظرفیت ها، دستاوردها و افتخارات ورزش پارالمپیکی کشور در عرضه ملی و بینالمللی باشیم.