به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در نامه غفور کارگری رئیس کمیته ملی پارالمپیک به رئیس سازمان صداوسیما، ضمن اشاره به بازتاب جلوه‌های غرورآفرین توانمندی و اراده فرزندان ایران و ترویج فرهنگ امید و خودباوری، از بخش‌های مختلف دست اندرکار در پوشش لحظه به لحظه این مسابقات، به ویژه از مدیریت راهبردی سینا معتضدی مدیر شبکه ورزش که سهم بسزایی در انسجام و ارتقای کیفیت پوشش رسانه‌ای این رویداد که با نام پرافتخار «جان فدای ایران قوی» و شعار به یاد کودکان هیروشیما، غزه و میناب مزین شده بود، قدردانی کرد.

وی همچنین در پایان این نامه ابراز امیدواری کرده است استمرار این رویکرد حمایتی، تعاملی و همکاری میان رسانه ملی و کمیته ملی پارالمپیک، بیش از پیش گسترش یافته و شاهد انعکاس شایسته‌تر ظرفیت ها، دستاورد‌ها و افتخارات ورزش پارالمپیکی کشور در عرضه ملی و بین‌المللی باشیم.