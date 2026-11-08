معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از رسیدگی به ۱۲۵ حادثه مرتبط با بارندگی در پایتخت خبر داد و گفت: حدود ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ نیروی عملیاتی به‌صورت شبانه‌روزی در آماده‌باش کامل هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علیرضا کاظمی با اشاره به اقدامات این سازمان همزمان با بارش‌های اخیر اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی، از پانزدهم آبان‌ماه ۱۴۰۵، نیرو‌های سازمان آتش‌نشانی در آماده‌باش قرار گرفتند و با پیش‌بینی و تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز، آمادگی لازم برای ارائه خدمات و پاسخگویی به حوادث احتمالی در سطح شهر فراهم شد.

کاظمی ادامه داد: در این مدت مواردی از سقوط درختان که ۶ مورد آن مربوط به سقوط درخت روی خودرو‌ها بوده و همچنین ۲ مورد پارگی کابل‌های برق گزارش شده است. در مجموع، ۱۲۵ حادثه مرتبط با بارندگی و شرایط جوی توسط نیرو‌های سازمان آتش‌نشانی مورد رسیدگی قرار گرفته است.

معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با اشاره به آمادگی تجهیزات و امکانات عملیاتی این سازمان تصریح کرد: در شرایط بارندگی، سازمان آتش‌نشانی با سازماندهی نیرو‌ها و استفاده از ظرفیت تجهیزات تخصصی، از جمله ۲۰ دستگاه پمپ فوق‌سنگین و بیش از ۱۰۰ دستگاه خودروی عملیاتی سنگین و فوق‌سنگین در سطح شهر تهران در آماده‌باش کامل قرار گرفت تا در صورت بروز حادثه، عملیات امدادرسانی و مدیریت شرایط در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

وی با تأکید بر عملکرد نیرو‌های عملیاتی در مدیریت حوادث ناشی از بارندگی گفت: خوشبختانه با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، حضور مستمر نیرو‌ها در معابر و آمادگی تجهیزات توانستیم حوادث را در حداقل زمان ممکن کنترل کنیم و پاسخ مؤثر و مناسبی به درخواست‌های شهروندان ارائه دهیم.

کاظمی با اشاره به تداوم آماده‌باش نیرو‌های آتش‌نشانی خاطرنشان کرد: نیرو‌های سازمان به‌صورت شبانه‌روزی آماده ارائه خدمات به شهروندان هستند و حدود یک‌هزار و ۵۰۰ تا یک‌هزار و ۶۰۰ نیروی عملیاتی در سطح شهر تهران بصورت شبانه روزی آمادگی کامل دارند تا به حوادث ناشی از سیلاب، آب‌گرفتگی و سایر حوادث مرتبط پاسخ دهند.

وی با اشاره به آمادگی مستمر نیرو‌های انسانی و تجهیزات سازمان تأکید کرد: روند خدمت‌رسانی و حضور نیرو‌های عملیاتی در سطح شهر همچنان ادامه دارد و سازمان آتش‌نشانی با تمام ظرفیت‌های موجود برای رسیدگی به حوادث احتمالی و ارائه خدمات به شهروندان آمادگی دارد.