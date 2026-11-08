به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پی بی احترامی فرزین دبیری یکی از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال کشورمان به سرود ملی در مراسم تشییع پیکر مرحوم حمید علیدوستی، بسیاری از روسای هیئت‌های فوتبال به همراه تعدادی از اعضای مجمع فدراسیون فوتبال با ارسال نامه و یا تماس با مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال اعلام کردند این بی احترامی به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست و دبیری باید از سمت خود کنار برود.

فرزین دبیری سه شنبه هفته گذشته در مراسم تشییع پیکر مرحوم حمید علیدوستی، هنگام پخش سرود ایران از جای خود بلند نشد. او در توجیه این بی‌احترامی به سرود ملی کشورمان در مصاحبه‌ای گفت: «سروصدا زیاد بود، تلفن زنگ خورد و متوجه پخش سرود نشدم!»

دبیری که اقدامی برای استعفا و کناره گیری از سمت خود انجام نداده باید توسط آرای اعضای مجمع فدراسیون فوتبال برکنار شود که اولین مجمع پیش رو چهارشنبه ۹ دی برگزار می‌شود.