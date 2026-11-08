ستاد مدیریت بحران شهرستان رباط‌کریم در نشست خود، بر ضرورت آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی و اقدامات پیشگیرانه جهت مقابله با بارش‌های شدید و پیامدهای پدیده ال‌نینو تأکید کرد.

آمادگی کامل رباط‌کریم برای مقابله با بارش‌های شدید و پیامدهای ال‌نینو

آمادگی کامل رباط‌کریم برای مقابله با بارش‌های شدید و پیامدهای ال‌نینو

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با پیش‌بینی فعالیت سامانه‌های بارشی و احتمال بارش‌های شدید ناشی از پدیده ال‌نینو، تمهیدات لازم برای افزایش آمادگی شهرستان رباط‌کریم، پیشگیری از آب‌گرفتگی معابر و کاهش خسارات احتمالی در دستور کار ستاد مدیریت بحران قرار گرفت.

درجلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان رباط کریم آخرین تمهیدات و ظرفیت‌های شهرستان برای مواجهه با بارش‌های پیش‌رو مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست بر ضرورت آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، تأمین و آماده‌سازی ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز و آمادگی نیرو‌های عملیاتی برای مدیریت حوادث احتمالی تأکید شد.

پاکسازی و لایروبی کانال‌ها، جداول، دهانه پل‌ها و مسیر‌های عبور و هدایت آب‌های سطحی، رفع موانع و انسداد‌ها شناسایی نقاط مستعد آب‌گرفتگی و بررسی وضعیت مسیل‌ها و زیرساخت‌های شهری و روستایی از جمله اقدامات پیشگیرانه مورد تأکید در این جلسه بود.

همچنین بر ضرورت حضور میدانی و نظارت مستمر دستگاه‌های مسئول، هماهنگی میان مجموعه‌های خدمات رسان و امدادی و اطلاع‌رسانی به‌موقع در شرایط اضطراری تأکید شد.

محمدرضاعروجی معاون امورعمرانی فرمانداری رباط کریم هم با تأکید بر اهمیت پیشگیری و آمادگی پیش از وقوع حوادث، خواستار استفاده حداکثری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان و پیگیری جدی اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با پیامد‌های احتمالی پدیده ال‌نینو و بارش‌های پیش‌رو شد.