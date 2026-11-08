دکتر حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با حضور در بیمارستان از حضرت آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی، مرجع عالیقدر جهان تشیع، عیادت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با حضور در بیمارستان از حضرت آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی، مرجع عالیقدر جهان تشیع، عیادت کرد.

وزیر علوم در جریان این عیادت، در گفت‌وگو با فرزند ایشان، آیت‌الله محسن وحید خراسانی از آخرین وضعیت سلامتی و روند درمان این مرجع تقلید مطلع شد و ضمن ابراز ارادت و احترام به مقام علمی و معنوی استاد خود، از درگاه خداوند متعال برای این مرجع عالیقدر سلامتی و شفای عاجل مسئلت کرد.