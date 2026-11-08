استاندار گیلان خواستار تشدید نظارت بر بازار و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان شد استاندار گیلان خواستار تشدید نظارت بر بازار و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان شد استاندار گیلان خواستار تشدید نظارت بر بازار و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان شد استاندار گیلان خواستار تشدید نظارت بر بازار و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان شد استاندار گیلان خواستار تشدید نظارت بر بازار و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان شد استاندار گیلان خواستار تشدید نظارت بر بازار و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان شد استاندار گیلان خواستار تشدید نظارت بر بازار و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان شد استاندار گیلان خواستار تشدید نظارت بر بازار و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان شد