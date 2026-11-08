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امروز: -
هادی حق شناس با تأکید بر ضرورت کنترل قیمت کالاهای اساسی و صیانت از حقوق مصرفکنندگان، خواستار تشدید نظارت بر بازار و ساماندهی شبکه توزیع کالا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، استاندار امروز در نشست ستاد تنظیم بازار استان با بیان اینکه آرامش بازار آرامش کشور است گفت : همه باید با برنامهریزی درست و تصمیم گیری دقیق برای به کنترل قیمتها تلاش کنیم.
هادی حقشناس با بیان اینکه افزایش قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارها از جمله مرغ در روزهای اخیر موجب نارضایتی مردم است افزود : متعادل نگهداشتن قسمتها از وظایف اصلی ستاد تنظیم بازار استان است ودر این زمینه کوتاهی نخواهیم کرد.
وی گفت : هدف اساسی ستاد تنظیم بازاراستان حمایت از تولید کننده ومصرف کننده به صورت متوازن است.
استاندار گیلان همچنین برضرورت برخورد با برخی از اصناف متخلف به ویژه نانوایان متخلف هم تاکید کرد.
در این نشست همچنین برخی ازاعضا در خصوص تغییر قیمت کالابرگ در گیلان و برخی کالاهای دیگر مورد نیاز مردم هم گزارش دادند.