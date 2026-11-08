گروه‌های جهادی بسیج برای حضور میدانی در مناطق آسیب‌دیده و امدادرسانی به مردم در پی بارندگی‌های شدید و احتمال وقوع سیلاب در نقاط مختلف استان آماده اند..

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد ، سرهنگ پاسدار وحید مثنوی،مسئول بسیج سازندگی سپاه فتح استان با اشاره به بارندگی‌های اخیر و احتمال بروز حوادث ناشی از شرایط جوی، از آمادگی کامل مجموعه بسیج سازندگی برای خدمت‌رسانی به مردم در مناطق مختلف استان خبر داد.

وی با تأکید بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان برای مقابله با حوادث احتمالی اظهار کرد: با توجه به شرایط جوی، بارندگی‌های شدید و در پیش بودن فصل زمستان، بسیج سازندگی سپاه فتح با بهره‌گیری از ظرفیت گروه‌های جهادی، نیرو‌های داوطلب و امکانات موجود، آمادگی کامل دارد تا در مناطق مورد نیاز حضور یافته و به مردم آسیب‌دیده خدمت‌رسانی کند.

مسئول بسیج سازندگی سپاه فتح افزود: گروه‌های جهادی همواره در حوادث و شرایط بحرانی در کنار مردم بوده‌اند و این آمادگی وجود دارد که در صورت بروز آب‌گرفتگی، سیلاب، تخریب راه‌های ارتباطی و سایر مشکلات ناشی از بارندگی، با هماهنگی دستگاه‌های مسئول در مناطق آسیب‌دیده حضور پیدا کنند.

سرهنگ مثنوی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی و همکاری میان دستگاه‌های خدمت‌رسان و امدادی تصریح کرد: هدف ما استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مردمی و گروه‌های جهادی برای کاهش مشکلات مردم است و در هر نقطه‌ای از استان که نیاز به حضور نیرو‌های جهادی باشد، آماده خدمت‌رسانی هستیم.

وی با اشاره به شرایط خاص جغرافیایی استان کهگیلویه و بویراحمد، پراکندگی روستا‌ها و وجود مناطق صعب‌العبور خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، آمادگی و سازمان‌دهی گروه‌های جهادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و تلاش می‌کنیم با هماهنگی مجموعه‌های مرتبط، روند امدادرسانی و خدمات‌رسانی به مردم در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.