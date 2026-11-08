در نشست مدیرکل صدا و سیمای آذربایجان‌غربی و اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداری ارومیه، جوانب فنی وحقوقی اجرای طرح سرمایه گذاری در زمین‌های صدا و سیما و شهرداری ارومیه در خیابان والفجر ارومیه بررسی شد.

بررسی فنی وحقوقی اجرای طرح سرمایه گذاری در زمین‌های صدا و سیما و شهرداری ارومیه

بررسی فنی وحقوقی اجرای طرح سرمایه گذاری در زمین‌های صدا و سیما و شهرداری ارومیه

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، صحن شورای اسلامی شهر ارومیه میزبان جلسه‌ای برای تعیین تکلیف زمین‌های صدا و سیما و شهرداری ارومیه بود.

در اجرای طرح جامع مدیریت شهری یکی از مکان‌های مناسب برای سرمایه گذاری شهری بخشی از محوطه مجموعه صدا و سیما در خیابان والفجرارومیه پیشنهاد شده است که عرصه مجموعه متعلق به شهرداری و اعیان و حق بهره برداری از مجموعه در تصرف و اختیار صدا و سیما است.

در جلسه‌ای که به همین منظور ترتیب یافت بنا شد که پس از بررسی کارشناسی، در صورتی که اجرای طرح اختلال فنی در عملکرد مجموعه ایجاد نکند و مشکلی در حوزه خدمات رسانی پیش نیاورد؛ با لحاظ کردن منافع طرفین، کمیته‌های کارشناسی در این مورد تشکیل و برای حصول به توافق نشست هایی برگزار شود.

همچنین در پایان این جلسه از مدیرکل صدا و سیمای آذربایجان‌غربی به نمایندگی از مجموعه صدا و سیما به دلیل پوشش مناسب تجمعات خیابانی مردم ارومیه در طول ۲۵۰ شب گذشته تقدیر به عمل آمد.