تیم ملی فوتسال بانوان کشورمان در سومین دیدار خود در مسابقات چین، با نمایشی موفق و پرگل مقابل تیم هنگ‌کنگ به پیروزی رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم ملی فوتسال بانوان ایران امروز یکشنبه هفدهم آبان به مصاف تیم هنگ‌کنگ رفت و موفق شد با نتیجه ۹ بر یک حریف خود را شکست دهد.

در این دیدار ملی‌پوشان ایران با ارائه نمایشی هجومی و هماهنگ، ۹ بار دروازه هنگ‌کنگ را باز کردند. زهرا کیانی نیز با درخشش در این مسابقه، عنوان بهترین بازیکن زمین را به خود اختصاص داد.

گل‌های ایران را در این دیدار مارال ترکمان (۲)، زهرا کیانی (۲) آرزو کریمی (۲) مهتاب بنایی و مریم سید به ثمر رساندند. همچنین شوت مارال ترکمان و برخورد به بازیکن تیم حریف باعث شد تا گل آخر وارد دروازه هنگ کنگ شود.

تیم ملی فوتسال بانوان ایران در ادامه این مسابقات فردا دوشنبه (۱۸ آبان) به مصاف تیم چینِ میزبان، خواهد رفت.