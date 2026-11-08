رئیس پلیس راه لرستان از برخورد یک دستگاه اتوبوس مسافربری با تریلر کشنده در آزادراه اراک به خرم‌آباد و مصدوم شدن تعدادی از مسافران خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سرهنگ شهرام شادابی‌چگنی گفت:از وقوع تصادف یکدستگاه اتوبوس مسافربری با تریلر کشنده،حدفاصل انتهای آزادراه اراک به خرم‌آباد به دلیل عدم رعایت فاصله طولی و لغزندگی جاده خبر داد و بر ضرورت احتیاط رانندگان در شرایط بارندگی تأکید کرد.

گفت:ساعت ۲۳:۵۰ شب گذشته، یک دستگاه اتوبوس مسافربری حامل ۴۰ مسافر که از مشهد مقدس عازم خوزستان بود،با یک دستگاه تریلر کشنده در حدفاصل انتهای آزادراه اراک به خرم‌آباد برخورد کرد که پس از اعلام حادثه، تیم‌های امدادی و پلیس راه در محل حادثه حاضر شدند .

رئیس پلیس راه لرستان بیان کرد: در این حادثه راننده و دو نفر دیگر از سرنشینان مصدوم به مراکز درمانی انتقال یافتندو تعدادی از مسافران هم که دچار مصدومیت سطحی شده بودند، با کمک کادر درمان به صورت سرپایی مداوا شدند.

سرهنگ شادابی‌چگنی با بیان اینکه علت این حادثه رعایت نکردن فاصله طولی راننده ی خودروی اتوبوس با توجه به علت لغزندگی جاده اعلام شده ، از همه ی رانندگان خواست در شرایط بارندگی و لغزندگی معابر، با احتیاط کامل، سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی مناسب تردد کنند تا شاهد چنین حوادث تلخی نباشیم.