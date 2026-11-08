در میز خدمت مردم پردیس که با حضور مقامات استانی و شهرستانی در مصلای نماز جمعه این شهرستان برگزار شد، عضو کمیسیون بودجه و برنامه مجلس از تأمین اعتبار برای تکمیل واحد‌های باقی‌مانده مسکن مهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میز خدمت مردم با حضور مقامات استانی و شهرستانی در مصلای نماز جمعه شهرستان پردیس برگزار شد تا شهروندان بتوانند مشکلات و مسائل خود را مستقیماً با مسئولان در میان بگذارند.

در این نشست، بخش عمده‌ای از مشکلات مطرح‌شده توسط شهروندان مربوط به پروژه‌های مسکن مهر بود. در پاسخ به این گلایه‌ها، عضو کمیسیون بودجه و برنامه مجلس با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده، از تخصیص و تأمین اعتبار جهت تکمیل واحد‌های باقیمانده مسکن مهر خبر داد.